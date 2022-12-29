WP узнал, как планировалось контрнаступление на Харьковщине и Херсонщине

При планировании контрнаступления на юге украинские командиры участвовали в военных играх с американцами и британцами с июля, а контрнаступление на Харьковщине в августе планировали с помощью 3D-карты – прорыв украинцев в Харьковской области шокировал РФ, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет "The Washington Post".

"The Washington Post" сделал реконструкцию харьковской и херсонской контрнаступательных операций на основе интервью с более 35 людьми, включая украинских командиров, официальных лиц в Киеве и боевых подразделениях, а также высокопоставленных американских и европейских военных и политических чиновников.

В последние дни августа командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский встретился в большой оперативной комнате на востоке Украины со своими главными помощниками и ключевыми командирами бригад. Перед ними лежала распечатанная на 3D-принтере карта местности оккупированной Россией части Харьковской области площадью 520 квадратных футов.

Каждый командир прошел по маршруту запланированного штурма своего подразделения среди воссозданных городов, холмов и рек, выполняя свою миссию и обсуждая координацию, непредвиденные обстоятельства и худшие сценарии развития событий. Офицеры использовали лазерные указки для освещения проблемных мест.

"Это была кропотливая работа" , – сказал Сырский.

Командующий Сухопутными войсками с весны рассматривал Харьковскую область и стратегические города Балаклея и Изюм как уязвимые точки для россиян. Он думал, как провести наступление, продвигаясь вглубь удерживаемой Россией территории из неожиданного района к северу от этих двух городов одним быстрым ударом, чтобы РФ не смогла перегруппироваться.

Летом Генштаб поручил командирам разработать возможные отвлекающие операции, чтобы отвлечь российские силы от обороны Херсона – а Сырский предложил наоборот пойти наступлением на Харьковщине, пока россияне ожидают наступления в Херсоне. Владимир Зеленский одобрил.

На ранних этапах войны Россия превратила Изюм в военный опорный пункт и сосредоточила в нем и окрестных городах 24 батальонные тактические группы – около 18 000 военнослужащих – вместе с запасами оружия и боеприпасов.

К августу, частично благодаря детальным разведывательным данным США, Сырский увидел, что количество батальонов в Изюме сократилось как минимум наполовину, поскольку Россия передислоцировала своих самых опытных бойцов в Херсон.

По расчетам Сырского, Украина не могла позволить себе потерь, которые были бы связаны с лобовыми атаками на населенные пункты, и многое зависело от прорыва в первый день.

К августу у украинцев почти закончились боеприпасы советских времен, которые использовались большинством их артиллерии. Украина отвела некоторые из самых ценных западных систем вооружений подальше от горячих точек на восточном фронте.

По словам командиров, каждая атакующая бригада была вооружена по меньшей мере восемью гаубицами М777. В некоторых случаях гаубицы М777 прибыли в лагеря в ночь перед началом штурма. Также были привлечены дополнительные беспилотники, чтобы гарантировать, что бригады могут точно определять цели и использовать меньше боеприпасов.

Начальник управления ракетных войск и артиллерии командования подготовки Командования Сухопутных войск Андрей Малиновский считал, что ВСУ может понадобиться более 100 000 боеприпасов, – но за 5 дней они использовали около 32 500.

Американская разведка помогла дозировать боеприпасы с помощью точного наведения на цель. Однако американцы не были глубоко вовлечены в планирование харьковского наступления и узнали о нем относительно поздно, по словам источников WP.

Россияне, несмотря на попытки сохранить тайну, в конце концов поняли, что украинцы что-то задумали. По мнению Сырского, благодаря российской бюрократии информация "ни до кого не дошла или ее не приняли к сведению". В Пентагоне же полагают, что российское руководство не до конца осознавало уязвимые места на харьковском фронте или видело приближение наступления, но не имело достаточного количества людей, чтобы его остановить.

Украинцы перебросили понтонные мосты, надеясь обмануть россиян и заставить их ожидать прямого штурма Изюма, а не продвижения вглубь территории примерно на 30 миль к северо-западу.

6 сентября украинцы атаковали сразу все передовые позиции – и везде был прорыв. Продвижение было быстрым, россияне оставляли позиции, поэтому украинцы зашли в Изюм даже раньше, чем планировали. Следующим вернулся под контроль Украины Лиман.

Прорыв в Харьковской области шокировал Москву и заставил Владимира Путина объявить частичную мобилизацию и ускорить планы аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Также Путин назначил генерала Сергея Суровикина командующим боевыми действиями РФ в Украине и начал получать более правдивую картину с поля боя.

Однако украинцы добились успехов и на Херсонщине.

Еще в июле украинские командиры прибыли в Германию для участия в военных играх со своими американскими и британскими коллегами.

К тому времени украинцы рассматривали широкое контрнаступление по всему южному фронту, в том числе выход к побережью в Запорожской области, который разорвал бы "сухопутный мост", соединяющий Россию с аннексированным Крымом.

В комнате, заваленной картами и таблицами, украинцы провели собственные "настольные учения", описывая порядок ведения боя: какие формирования они будут использовать, куда и в какой последовательности пойдут подразделения – и вероятную реакцию России.

Американские и британские военные имитаторы проводили свои собственные симуляции, используя те же самые входящие данные, но разное программное обеспечение и анализ. Они не смогли заставить операцию работать.

Учитывая численность украинских войск и имеющиеся запасы боеприпасов, планировщики пришли к выводу, что украинцы исчерпают свою боевую мощь еще до достижения целей наступления. Совет партнеров был следующим: "Эй, ребята, вы собираетесь откусить больше, чем сможете прожевать. Это не закончится хорошо".

Кроме риска истощения, запорожское наступление могло загнать украинские силы в ловушку. Украинцы прислушались к совету и провели более узкую кампанию, сосредоточившись на Херсоне.

Россия должна была вооружать и снабжать свои войска через три переправы: Антоновский мост, Антоновский железнодорожный мост и дамбу Новой Каховки с дорогой. Оба моста были обстреляны из HIMARS.

Командующий оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук рассказал, что украинцы даже провели пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов на дамбе Новой Каховки, сделав три отверстия в металле, чтобы увидеть, можно ли поднять воду в Днепре настолько, чтобы помешать российским переправам, но не затопить близлежащие села. Испытание прошло успешно, но этот шаг остался крайней мерой, сказал Ковальчук.

Ковальчук считал, что отступление россиян – это лишь вопрос времени, но для Киева Ковальчук двигался недостаточно быстро и его заменили на Александра Тарнавского – заместителя Сырского во время Харьковской операции. Но о замене не было объявлено публично.

Тарнавский сказал, что он применил некоторые из принципов, которые он и Сырский использовали в Харькове, атакуя там, где россияне меньше всего ожидали этого.

Он выделил территорию между Николаевом и Херсоном – равнинные сельскохозяйственные угодья с небольшим количеством деревьев и бетонными оросительными каналами – как место для развертывания главного наступательного удара. Ответственность за этот участок фронта была возложена на командира 59-й мотопехотной бригады полковника Вадима Сухаревского.

Его подчиненные прорвались через российскую линию фронта и сражались "за каждый метр".

Войска Сухаревского прибегали к "народному творчеству" на поле боя: например, модифицировали аккумуляторы в дронах DJI Mavic, чтобы коптеры могли летать в 4 раза дальше – до 13 миль; запустили вонючий запах во вражеские окопы; у контрабандистов сигарет отобрали беспилотники и переделали их на самодельную взрывчатку.

"Наша армия привыкла воевать подручными средствами" , – отметил Сухаревский.

В ночь на 9 ноября бригада Сухаревского заняла село Зеленый Гай, поэтому Херсон стал достижим для артиллерии. Но россияне начали отступать за несколько дней до этого.