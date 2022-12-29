Ермак: Украина получит все необходимое вооружение, чтобы одержать победу

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США предоставляют Украине беспрецедентный объем помощи для борьбы с российской агрессией, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. Американская сторона верит в победу Украины и будет продолжать помогать, сообщает Новое время.

В интервью Натальи Мосейчук он подчеркнул, что Украина получит все необходимое вооружение для того, чтобы одержать победу.

"Нужно быть объективным. То, что мы получили, беспрецедентно. То, что мы еще получим после этого визита (Зеленского в США — ред.) в следующем году, можно сказать, что мы получим все необходимое для того, чтобы победить. И эта фраза звучала несколько раз во время разговоров и в Белом доме, и в Конгрессе" , — сказал он.

Ермак добавил, что на данный момент самым главным фактором является оружие.

"Нас слышат, не все сразу происходит. Но давайте будем честными: мы начинали с Javelin, а сегодня уже получим Patriot" , — сказал он.

На вопрос журналистки, может ли Украина рассчитывать еще на батареи Patriot Ермак ответил:

«Я думаю, на этом американцы не остановятся. Это только начало, но есть главное — сегодня есть 100% вера Америки в нашу победу, даже не надежды, а именно вера».

21 декабря Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.﻿

Он встретился с Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США.

В этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.