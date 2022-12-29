ГУР: Ракетный потенциал РФ уменьшается, оккупанты наносят удары реже

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Интервалы между российскими массированными ударами по Украине стали больше, а оккупанты используют меньшее количество ракет для атаки, сообщает Новое время.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Можем заметить динамику увеличения интервалов между ракетными ударами и уменьшения количества ракет, которые были выпущены, по сравнению с первыми массированными ударами по энергетической инфраструктуре. Ракетный потенциал врага уменьшается" , — сказал он.

Юсов подчеркнул, что россияне не могут поддерживать такую высокую интенсивность и с точки зрения регулярности, и с точки зрения количества.

Он добавил, что Украина готовится к каждой новой атаке, чтобы минимизировать последствия.

По словам представителя разведки, план ракетного террора РФ длительный и нужно быть готовыми к следующим атакам.

"Очевидно они не могут сделать один залп и потратить все. Мы, к сожалению, можем рассчитывать на то, что повторы будут. Но нужно понимать, что их ракетный запас истощается. Кроме этого сами Калибры не производятся в достаточном количестве, чтобы их использовать в таких количествах" , — отметил Юсов.

Утром 29 декабря российские оккупанты массированно обстреляли территорию Украины. ВСУ удалось ликвидировать 54 из 69 российских ракет.

Из-за атак по объектам критической инфраструктуры нарушения с электроснабжением зафиксированы в Харькове, Львове, Одесской области.