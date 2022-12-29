МИД Беларуси выразил протест послу Украины из-за сбитой ракеты
В Министерство иностранных дел Беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима и заявили ему протест в связи с инцидентом с ракетой, сообщает Европейская правда.
Об этом заявил пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.
"Сегодня силами ПВО Беларуси была сбита над территорией Беларуси украинская ракета комплекса С-300. Это очень серьезный инцидент. И белорусская сторона максимально серьезно к этому вопросу относится. В этой связи сегодня в МИД Беларуси был вызван посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест", - сказал Глаз.
"Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов. Которые могут привести к катастрофическим последствиям для всех", - добавил он.
Отвечая на уточняющий вопрос, признала ли украинская сторона факт инцидента, представитель МИД сказал:
"Останется за стенами места, где вручалась нота".
Напомним, Министерство обороны Беларуси сообщило, что в четверг утром была сбита ракета комплекса С-300, выпущенная с территории Украины.