МИД Беларуси выразил протест послу Украины из-за сбитой ракеты

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В Министерство иностранных дел Беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима и заявили ему протест в связи с инцидентом с ракетой, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня силами ПВО Беларуси была сбита над территорией Беларуси украинская ракета комплекса С-300. Это очень серьезный инцидент. И белорусская сторона максимально серьезно к этому вопросу относится. В этой связи сегодня в МИД Беларуси был вызван посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест" , - сказал Глаз.

"Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов. Которые могут привести к катастрофическим последствиям для всех" , - добавил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, признала ли украинская сторона факт инцидента, представитель МИД сказал:

"Останется за стенами места, где вручалась нота".

Напомним, Министерство обороны Беларуси сообщило, что в четверг утром была сбита ракета комплекса С-300, выпущенная с территории Украины.