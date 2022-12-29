"Укрэнерго" рассказало о состоянии энергосистемы после ракетной атаки

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Сегодня, 29 декабря, россияне совершили 10 массовый ракетный обстрел территории Украины. Однако им не удалось достичь поставленных целей, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого во время телемарафона.

"Энергосистема в плановом режиме восстанавливается. И точно можно сказать, что врагу не удалось достичь тех целей, которые он перед собой ставил - полностью погасить нашу энергосистему" , – заявил Кудрицкий.

Он пояснил, что к настоящему моменту уже значительная часть генерирующих мощностей восстановлена, однако есть значительные повреждения сети и некоторых электростанций, связанных с тем, что это была не одна атака, а серия атак.

"Началось все с дронов-камикадзе, затем ракетная атака, а затем еще одна атака ракетами С-300" , - добавил он.

Напомним, сегодня после десятой массированной ракетной атаки российских оккупантов 40% жителей Киева остались без электроэнергии.