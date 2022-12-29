Минобороны: Украина готова провести расследование из-за падения ракеты в Беларуси

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Министерство обороны готово к проведению в Украине расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над Беларусью и пригласить к участию в расследовании экспертов из стран, которые не связаны поддержкой России, сообщает Украинская правда.

"Украинской стороне известны отчаянные и настойчивые стремления Кремля втянуть Беларусь в свою агрессивную войну против Украины.

В этой связи украинская сторона не исключает и сознательной провокации со стороны государства-террориста России, которая проложила такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси.

Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, является одновременно готовой к проведению в Украине объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси в результате отражения массированного ракетного удара РФ.

Украина готова пригласить к участию в таком расследовании авторитетных экспертов из числа государств, которые не связаны с поддержкой государства-террориста России в любой форме".

29 декабря белорусская сторона выразила протест в связи с нарушением в этот день воздушного пространства Беларуси зенитной ракетой С-300, которая была выпущена, как утверждается белорусской стороной, с территории Украины.

В Минобороны отмечают, что международное сообщество должно прибегнуть к более решительным действиям, чтобы лишить Россию возможностей продолжать ракетный террор против мирного населения и гражданских объектов Украины, а также, чтобы усилить оборонный, противовоздушный и противоракетный потенциал Украины.

В ведомстве добавили, что Украина продолжает сопротивление агрессии, осуществляя свое безоговорочное право на самооборону, согласно статье 51 Устава ООН.

Напомним: