ГБР: Суд во Франции отправил Жеваго под экстрадиционный арест

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Суд французского города Шамбери вынес решение об экстрадиционном аресте украинского олигарха-беглеца Константина Жеваго, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Решение было принято 28 декабря.

Бизнесмен будет находиться под арестом, пока правоохранительные органы Франции рассматривают экстрадиционный запрос Украины о его выдаче. Источники в ОГП сообщили, что согласно решению следующие 40 суток Жеваго должен провести под стражей.

По информации французской прокуратуры, судебное заседание по экстрадиции Жеваго должно состояться 5 января.

Драматизма ситуации добавляет тот факт, что еще день назад, 28 декабря, яхта Жеваго "Z" ждала хозяина возле аэропорта на Мальдивах. Это может свидетельствовать о том, что олигарх собирался лететь праздновать Новый год на острова.

27 декабря полиция Франции задержала Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель во Франции по запросу Государственного бюро расследований.