Почему Иран не передает ракеты России: в разведке назвали причину

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Россия достигла с Ираном предварительных договоренностей о поставках баллистических ракет, но Тегеран все еще не передает их из-за возможных последствий такого шага, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что иранские баллистические ракеты являются очень желанным оружием для российского диктатора Владимира Путина, но пока он все еще не может его получить.

"Над этим продолжается серьезная работа, хотя предварительные договоренности, мы знаем, что они есть, но теперь осталось дождаться и посмотреть. Насколько нам известно, то в Иране не все так горят желанием помогать Путину, понимая чем это для иранского режима может угрожать" , - отметил Юсов.

Напомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что поставки иранских ракет России будут дополнительным вызовом для Украины.

Также мы писали, что, по словам советника Минобороны Украины Сергея Кузана, Иран все еще не принял решение о передаче ракет России.