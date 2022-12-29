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Зеленский поздравил Нетаньяху с назначением на должность премьера Израиля

Зеленский поздравил Нетаньяху с назначением на должность премьера Израиля
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил Биньямина Нетаньяху с назначением на должность премьер-министра Израиля и выразил готовность к сотрудничеству, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Поздравляю Премьер-министра Нетаньяху с созданием нового правительства. Желаю успехов на пути к благополучию и безопасности Израиля, подтверждаю готовность Украины к тесному сотрудничеству для усиления наших связей и противостояния общим вызовам, процветанию и победе над силами зла", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 29 декабря Биньямин Нетаньяху в шестой раз стал премьер-министром Израиля.

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