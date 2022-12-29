Зеленский поздравил Нетаньяху с назначением на должность премьера Израиля

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Президент Владимир Зеленский поздравил Биньямина Нетаньяху с назначением на должность премьер-министра Израиля и выразил готовность к сотрудничеству, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Поздравляю Премьер-министра Нетаньяху с созданием нового правительства. Желаю успехов на пути к благополучию и безопасности Израиля, подтверждаю готовность Украины к тесному сотрудничеству для усиления наших связей и противостояния общим вызовам, процветанию и победе над силами зла" , — говорится в сообщении.

Вітаю Прем’єр-міністра @netanyahu зі створенням нового уряду. Бажаю успіхів на шляху до добробуту та безпеки Ізраїлю, підтверджую готовність України до тісної співпраці для посилення наших зв’язків і протистояння спільним викликам, процвітання та перемоги над силами зла. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2022

Как сообщалось, 29 декабря Биньямин Нетаньяху в шестой раз стал премьер-министром Израиля.