Зеленский поздравил Нетаньяху с назначением на должность премьера Израиля
Президент Владимир Зеленский поздравил Биньямина Нетаньяху с назначением на должность премьер-министра Израиля и выразил готовность к сотрудничеству, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
"Поздравляю Премьер-министра Нетаньяху с созданием нового правительства. Желаю успехов на пути к благополучию и безопасности Израиля, подтверждаю готовность Украины к тесному сотрудничеству для усиления наших связей и противостояния общим вызовам, процветанию и победе над силами зла", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, 29 декабря Биньямин Нетаньяху в шестой раз стал премьер-министром Израиля.