Кулеба рассказал, что думает о главе МИД страны-агрессора Лаврове

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что думает о главе МИД страны-агрессора Сергее Лаврове, сообщает Новое время.

В интервью YouTube-каналу Зе Интервьюер, опубликованном в четверг, 29 декабря, Кулеба заявил, что сейчас Лавров решил «быть с Путиным во всем до конца, а это уже не про дипломатию».

"…Это старый уставший человек, который когда-то действительно был высокопрофессиональным дипломатом. Был — было бы нечестно отрицать это" , — отметил он.

Министр прокомментировал свою встречу с Лавровым 10 марта в Анталии и сказал, что тогда для него ключевой задачей было «не сорваться». Представитель страны-агрессора в разговоре с ним повторял штампы российской пропаганды и утверждал, что фотографии беременных женщин в Мариуполе после обстрела роддома — «фейк».

Кулеба также заявил, что хотя он предлагал Лаврову поговорить откровенно и честно сказать, чего тот хочет, а их разговор остался бы конфиденциальным, тот начал «нести всю эту пургу о неонацистах, русофобах, геноциде Донбасса».