Ситуация на фронте на утро 30 декабря: информация Генштаба

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Войска РФ пытаются наступать на Бахмутском направлении и улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском﻿. Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

По его данным, за прошедшие сутки противник нанес 85 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Опасность авиационных и ракетных ударов по критической инфраструктуре страны остается. Российские оккупанты продолжают терроризировать мирных жителей.

Противник пытается наступать на Бахмутском направлении и улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском. За сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки и Белогоровки Луганской области, Соледара, Ивановского, Клещиевки, Каменки, Авдеевки, Веселого, Водяного, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском — обстреляны из артиллерии районы Леоновки Черниговской области, Павловки — Сумской, Глубокого, Зеленого, Терновой, Старицы, Волчанская, Бочкового и Чугуновки Харьковской области. Также захватчики задействовали для удара армейскую авиацию вблизи Большой Писаревки Сумской области.

На Купянском и Лиманском — под огнем были районы 17 населенных пунктов. Среди них — Двуречная, Ольшана, Котляровка, Вишневое и Каменка Харьковской области, Площадка, Краснопоповка, Невское, Диброва на Луганщине и Торское Донецкой области. Враг нанес удар силами армейской авиации возле Дибровы.

На Бахмутском — обстреляны районы 20 населенных пунктов. Серед них Спорное, Берестовое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Железное, Нью-Йорк, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой области. Кроме того, оккупанты задействовали ударные дроны в районах Курдюмовки, Майорска и Железного.

На Авдеевском — враг стрелял возле Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Авиаудары зафиксированы недалеко от Каменки и Авдеевки.

На Новопавловском — из танков и ствольной артиллерии захватчики били вблизи Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Нескучной Донецкой области. Нанесли авиационный удар в районе Никольского.

На Запорожском и Херсонском — под обстрел попали более 25 населенных пунктов. Среди них — Степное, Ольговское, Дорожнянка, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Мирное Запорожской области и Берислав, Казацкое, Ивановка, Чернобаевка и Станислав Херсонской области. Вражеская оперативно-тактическая и армейская авиация действовала в районах Гуляйполя и Степного Запорожской области и Новоселки – Херсонской.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов оккупантов.