Генштаб: Россия потеряла еще 690 солдат
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние сутки украинские защитники убили ориентировочно 690 российских захватчиков, уничтожили 58 крылатых ракет и 23 беспилотных летательных аппарата, а также 6 артиллерийских систем и 12 ББМ.
Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях, информирует ведомство.
Общие боевые потери РФ с 24 февраля по 30 декабря ориентировочно составили:
- личного состава – порядка 105 250 (+690) человек ликвидировано,
- танков – 3 026 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 6 059 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 2 010 (+6) ед,
- РСЗО – 423 (+0) ед,
- средств ПВО – 212 (+0) ед,
- самолетов – 283 (+0) ед,
- вертолетов – 268 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 740 (+23),
- крылатых ракет – 711 (+58),
- кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 683 (+8) ед,
- специальной техники – 180 (+1).
Данные уточняются.