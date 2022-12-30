Си Цзиньпин: Китай готов быть глобальным партнером с Россией

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Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

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Российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин провели видеопереговоры. Последний заявил о том, что Китай готов быть глобальным партнером России, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам главы КНР, Китай готов наращивать стратегическое взаимодействие и быть глобальным партнером России.

"Перед лицом непростой, далеко неоднозначной международной обстановки мы готовы наращивать стратегическое взаимодействие, предоставлять друг другу возможности для развития, быть глобальными партнерами во благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире" , - заявил Си Цзиньпин.

Путин пригласил лидера Китая с визитом в Москву весной 2023 года.