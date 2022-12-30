Кулеба: Украина получит в следующем году ATACMS и танки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что ВСУ будут иметь в следующем году на вооружении такие желанные ракеты ATACMS, западные танки и современные ударные дроны. Однако он подчеркнул, что это будет зависеть от ситуации на поле боя, сообщает Зеркало недели.

Он также прокомментировал предоставление Украине систем ПВО Patriot. По мнению Кулебы, это психологический перелом в войне.