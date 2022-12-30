Около 30% трудоспособного населения остаются без работы - аналитики

Реальные доходы граждан Украины начиная с февраля по декабрь текущего года упали примерно на 21%. Об этом во время дискуссии «Как украинская экономика пережила 2022 год» в Центре экономической стратегии рассказала Анна Сахно из ЦЭС, сообщает Зеркало недели.

Зарплаты

По ее словам, три четверти граждан страны признают, что их доходы сократились по сравнению с январем 2022 года.

Хуже всего экономическое положение у ВПЛ, но есть и положительные тенденции. Если летом работали и получали доход только 30% переселенцев, то к декабрю эта цифра увеличилась до 40%. Хотя это гораздо меньше, чем всреднем по стране (60%).

По ее словами, номинальная средняя зарплата с начала агрессии снизилась примерно на 5%. В частном секторе зарплаты сократились сильнее, чем в государственном. Значительно сузился и рынок труда.

Безработица

Отмечается, что до декабря у около 2,6 млн украинцев был официальный статус безработного. Приблизительный уровень реальной безработицы — 30% населения трудоспособного возраста. Это означает, что без работы 5 млн человек.

Проблемы с трудоустройством есть даже в престижном и высокооплачиваемом IT, где количество вакансий сейчас в разы меньше желающих получить работу.

Как намерены решать проблему?

Одним из вариантов решения проблемы безработицы в правительстве видят «Армию восстановления», но там сегодня трудоустроено только около 3300 ВПЛ. Еще один вариант — программ микрогрантов и малых грантов для ВПЛ и малого и среднего бизнеса «єРобота», напомнил торговый представитель Украины Тарас Качка.