ЕЦБ предупредил о падении ВВП, росте инфляции и ослаблении евро

Согласно прогнозу Европейского центрального банка (ЕЦБ) ожидается, что среднегодовой рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны в следующем году существенно замедлится – с 3,4% в текущем до 0,5% в 2023 году, но после этого начнет восстанавливаться – до 1,9% и 1,8%. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, сообщает Зеркало недели.

Несмотря на снижение стоимости энергоносителей, инфляция продолжит рост - в 2023 году на 6,3%. В ЕЦБ считают, что инфляция вернется к целевым значениям не ранее 2025 года. ЕЦБ полагает, что «потолок» цен на нефть и газ будет эффективен.

Главным вызовом для экономики еврозоны станет недостаток энергоресурсов. Последние могут быть не просто дорогими, а еще и в дефиците. Это повлечет за собой снижение объемов промышленного производства и рост безработицы.

Нарушение логистики поставок природного газа и холодная зима способны спровоцировать очередное подорожание «голубого» топлива. В условиях ограниченного предложения заполнить хранилища перед зимой 2024 года будет еще сложнее. Это может привести к необходимости нормировать потребление электроэнергии, особенно если проблемы в атомной энергетике Франции не будут решены в ближайшее время.

Спрос на европейскую продукцию на внешних рынках будет снижаться по причине замедления глобальной экономической активности. Лишь снятие карантинных ограничений в Китае и «перезапуск» его промышленности придаст мировой торговле импульс для роста, который поддержит экспорт стран еврозоны. Однако в базовом сценарии «сильный» евро негативно скажется на сальдо торгового баланса ЕС.

В валютной паре EUR к USD был сформирован новый уровень сопротивления — 1,0693. Поддержкой выступает отметка 1,0502. При этом, по мнению аналитика, существенное усиление EUR маловероятно. Если поддержка будет пробита, евро может ослабнуть до уровня 1,0255. С точки зрения монетарной политики, доллар США сейчас полностью доминирует над евро. Какие-либо изменения могу произойти лишь в случае резкого снижения темпов роста инфляции. В своем прогнозе на 2023 год ЕЦБ ожидает, что EUR будет торговаться к USD у отметки 1,0300..