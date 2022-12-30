Киев возвращается к стабилизационным графикам отключений света – ДТЭК

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Ситуация со снабжением электроэнергии в Киеве стабилизировалась – столица возвращается к графикам стабилизационных отключений электроэнергии. Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети.

"Совместными усилиями энергетикам удалось провести технические работы, позволившие стабилизировать ситуацию в Киеве. Сегодня возвращаемся к графикам стабилизационных отключений, размещенных на сайте" , – говорится в сообщении.

В компании добавили, что графики смогут придерживаться в случае, если не будет новых атак.

"Вместе с тем, после того, как свет появился, все одновременно включают большое количество энергоприборов. Поэтому возникает много аварий на распределительных сетях. Наши бригады в режиме 24/7 производят ремонты и возобновляют поставки света" , – добавили в операторе.

В ДТЭК призвали потребителей сразу после того, как свет появился включать энергоемкие приборы поочередно – сначала воспользоваться одним, затем отключить его и пользоваться другим.