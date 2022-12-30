Харьковщина: россияне обстреляли Катериновку и Купянск, есть погибшие и раненые

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30 декабря российские войска обстреляли село Катериновка и город Купянск в Харьковской области, есть погибшие и пострадавшие, но их количество уточняется, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Сегодня под ударом оккупантов снова Купянский район.

Около 11:30 в результате вражеского обстрела в селе Катериновка погиб 50-летний мужчина.

Еще один обстрел города Купянска произошел около 13:00. По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получил 70-летний мужчина. Помощь оказали на месте".

В свою очередь, Тимошенко из ОП сообщил, что в результате удара по селу Катериновка 2 человека погибли, еще 2-х ранены.

На месте работают экстренные службы. Информация уточняется.