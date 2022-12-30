Резников о России: демилитаризация террористической страны идет по плану

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Украинские военные сбивали, сбивают и будут сбивать российские БПЛА, ракеты, самолеты и вертолеты. Страна-агрессор "демилитаризуется по плану", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter министра обороны Алексея Резникова.

"Мы сбивали, сбиваем и будем сбивать в небе российские беспилотники, ракеты, самолеты и вертолеты. Будем использовать все: от старых ПЗРК до современных комплексов Patriot. Мы защищаем свою землю. Террористическое государство демилитаризируется "по плану" , - написал Резников и добавил видео уничтожения одной из российских ракет.

Будут стрелять вниз, есть стрельба вниз и будет двигаться вниз по алфавиту, мошки, планы и helicopters в наших skies. Мы будем использовать все: от stars MANPADS к современным системам Patriot. We protect our own land. The terrorist state is being demilitarized «according to plan». pic.twitter.com/qs8Om2wawo — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 30, 2022

Напомним, что вчера Россия во время массированной атаки выпустила по Украине 70 ракет, из которых 58 бойцы противовоздушной обороны уничтожили.

Добавим, что с начала полномасштабной войны россияне уже потеряли 711 крылатых ракет, 1740 БПЛА и 283 самолета.