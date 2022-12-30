Шмыгаль: Украина получила очередную партию Starlink от Польши
Украина получила очередную партию Starlink - 30 декабря они отправятся в "Пункты несокрушимости", а также для поддержки медицинской и энергетической сферы, сообщает Экономическая правда.
Об этом написал в Telegram премьер Денис Шмыгаль.
"Очень важно, чтобы украинцы оставались на связи с близкими, а критическая инфраструктура продолжала работать, несмотря на самые сложные ситуации", - заявил Шмыгаль.
"Хочу поблагодарить братский польский народ, польское правительство и премьер-министра Матеуша Моравецкого за быструю помощь в кризисное время, которая без промедлений была предоставлена", - добавил премьер.
По его словам, это уже третья партия Starlink, которую Украина получает от Польши. И первая часть большой партии, которую ждут до конца января.
Напомним:
Украина заключила соглашение с компанией Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска о получении тысяч дополнительных антенн Starlink - более 10 тысяч антенн будут отправлены в Украину в ближайшие месяцы.