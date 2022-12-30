Шмыгаль: Украина получила очередную партию Starlink от Польши

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Украина получила очередную партию Starlink - 30 декабря они отправятся в "Пункты несокрушимости", а также для поддержки медицинской и энергетической сферы, сообщает Экономическая правда.

Об этом написал в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

"Очень важно, чтобы украинцы оставались на связи с близкими, а критическая инфраструктура продолжала работать, несмотря на самые сложные ситуации" , - заявил Шмыгаль.

"Хочу поблагодарить братский польский народ, польское правительство и премьер-министра Матеуша Моравецкого за быструю помощь в кризисное время, которая без промедлений была предоставлена" , - добавил премьер.

По его словам, это уже третья партия Starlink, которую Украина получает от Польши. И первая часть большой партии, которую ждут до конца января.

Напомним:

Украина заключила соглашение с компанией Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска о получении тысяч дополнительных антенн Starlink - более 10 тысяч антенн будут отправлены в Украину в ближайшие месяцы.