Кулеба: Украина стала заложницей Орбана за получение средств ЕС

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Украина стала заложницей Виктора Орбана в борьбе венгерского премьера за получение замороженных средств ЕС, сообщает Деловая столица.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Politico.

"Венгрия играет в собственную игру. Она взяла Украину в заложники в своей борьбе за деньги, которые, по ее мнению, Комиссия им должна" , — сказал Кулеба.

Напомним, 12 декабря блок заключил соглашение с Венгрией о преодолении вето Будапешта на пакет помощи в размере 18 миллиардов евро для пострадавшей от войны Украины.

В обмен на снятие вето страны-члены согласились уменьшить сумму средств ЕС для Венгрии, замороженных из-за проблем с верховенством права, с 7,5 до 6,3 миллиарда евро.

По словам Кулебы, есть и положительная сторона того, что воспринималось в мире как победа Орбана над остальным ЕС.

"Хорошая новость состоит в том, что Комиссия нашла способ, как сделать эту финансовую помощь Украине возможной без обеспечения голосования Венгрии, поэтому теперь мы знаем, что для критических случаев есть решение" – отметил он.

Он добавил, что Украина ожидает увидеть первый транш многомиллиардного пакета помощи уже в следующем месяце.

"Мы ценим всю помощь, которую мы получаем, но вопрос времени — это всегда проблема. Когда вы ведете войну, все нужно еще вчера" , — сказал министр.

Как сообщалось, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война в Украине завершится, когда Соединенные Штаты перестанут давать оружие и деньги.