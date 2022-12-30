Кулеба: Украина стала заложницей Орбана за получение средств ЕС
Украина стала заложницей Виктора Орбана в борьбе венгерского премьера за получение замороженных средств ЕС, сообщает Деловая столица.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Politico.
"Венгрия играет в собственную игру. Она взяла Украину в заложники в своей борьбе за деньги, которые, по ее мнению, Комиссия им должна", — сказал Кулеба.
Напомним, 12 декабря блок заключил соглашение с Венгрией о преодолении вето Будапешта на пакет помощи в размере 18 миллиардов евро для пострадавшей от войны Украины.
В обмен на снятие вето страны-члены согласились уменьшить сумму средств ЕС для Венгрии, замороженных из-за проблем с верховенством права, с 7,5 до 6,3 миллиарда евро.
По словам Кулебы, есть и положительная сторона того, что воспринималось в мире как победа Орбана над остальным ЕС.
"Хорошая новость состоит в том, что Комиссия нашла способ, как сделать эту финансовую помощь Украине возможной без обеспечения голосования Венгрии, поэтому теперь мы знаем, что для критических случаев есть решение" – отметил он.
Он добавил, что Украина ожидает увидеть первый транш многомиллиардного пакета помощи уже в следующем месяце.
"Мы ценим всю помощь, которую мы получаем, но вопрос времени — это всегда проблема. Когда вы ведете войну, все нужно еще вчера", — сказал министр.
Как сообщалось, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война в Украине завершится, когда Соединенные Штаты перестанут давать оружие и деньги.