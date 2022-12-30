В ОП рассказали, сколько Украина освободила населенных пунктов от оккупантов

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

С начала полномасштабной войны украинские силы уже освободили от российских оккупантов уже 1884 населенных пункта, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко.

"С февраля до сегодняшнего дня деоккупировано 1 884 населенных пункта. Сразу за ВСУ туда пришли украинские власти. Восстановление инфраструктуры, электро-, водо- и газоснабжения, гуманитарная помощь, восстановление государственных услуг, денежные выплаты" , - написал Тимошенко.

Отметим, что украинские военные продолжают освобождать земли от врага. Так, за неделю ВСУ продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной Луганской области.

Добавим, что в планы украинских войск входит освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым. Командование предполагает, что это может произойти уже в следующем году.