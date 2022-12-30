На Банковой сообщили, сколько украинских защитников находятся в плену РФ

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

В плену россиян находятся более 3 тыс. украинских защитников, около 15 тыс. человек считаются без вести пропавшими, сообщает Деловая столица.

Об этом уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая сообщила в интервью немецкому RND.

"Мы не знаем, что с ними произошло (с пропавшими — ДС). Являются ли они также российскими военнопленными, были ли насильственно вывезены с оккупированных Россией территорий, или, возможно, давно убиты. Такая неопределенность особенно тяжела для родственников" , – сказала она.

Вербицкая добавила, что Россия продолжает систематически нарушать Женевскую конвенцию и не допускает представителей Международного комитета Красного Креста к военнопленным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину из плена удалось освободить 1456 человек.