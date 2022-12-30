Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Киевская городская военная администрация (КГВА) обнародовала потери столицы с начала вторжения России в Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал КГВА.

Как отметил Сергей Попко, начальник КГВА, уходящий год стал самым страшным в новейшей истории Киева.

"Агрессор приложил все усилия, чтобы захватить город. Но Киев выстоял, а ВСУ отогнали рашистов от столицы. Тогда враг прибег к продолжающемуся до сих пор воздушному геноциду. По состоянию на сегодняшний день захватчик совершил 52 воздушные атаки на город. Было повреждено более 600 зданий. Значительные разрушения нанесены и критической инфраструктуре Киева. Но все уничтоженное можно отстроить и восстановить. К сожалению, в результате военных действий столица теряет самое ценное - человеческие жизни" , - констатировал Попко.

По его данным, в период от 24 февраля нынешнего года по сегоняшний день, 30 декабря, из-за войны погибли 120 киевлян, среди которых - пятеро детей. Ранения получили 495 жителей, в том числе также 30 детей.

С начала российской агрессии в столице раздавалось 638 сирен воздушной тревоги. Их общая продолжительность - 693 часа 49 минут.

"То есть практически 29 дней! Целый календарный месяц в этом году жители города провели в укрытиях и бомбоубежищах! Но столица Украины - это ее люди. Люди, которые закалились и стали еще мужественнее. Их ничто не сломает. Украинский Киев стоит и будет стоять!" , - заверил глава Киевской администрации.

Сегодня, 30 декабря сообщалось, что ночью российские оккупанты совершили атаку на Киев с помощью иранских дронов-камикадзе Shahed. Силы ПВО сбили все враждебные цели, но обломки повлекли за собой повреждение.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 декабря россияне направили по столице семь "Шахедов", пять были сбиты над Киевом и два - на подлете к городу.

Всего оккупанты выпустили 16 дронов, атаковавших Украину с юго-восточного и северного направлений.