Минздрав: В Украине выросло количество госпитализированных с COVID-19

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В Украине количество людей, госпитализированных с коронавирусом, увеличилось на 14% за неделю, сообщает Новое время.

Об этом в пятницу, 30 декабря, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, в больницы за это время попали почти 3 тысячи украинцев. Медики продолжают регистрировать и летальные случаи в результате коронавирусной болезни (чаще всего — среди людей в возрасте от 60 лет, которые наиболее уязвимы к последствиям COVID-19).

Как отметил Кузин, рост количества госпитализированных происходит на фоне падения показателей вакцинации. По его мнению, падение спроса на прививку связано с «вопросами безопасности во время войны».