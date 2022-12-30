Посол США Бринк пожелала украинцам победы в новом 2023 году

Посол США в Украине Бриджит Бринк в новогоднем поздравлении подчеркнула, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в 2023 году как партнер и друг. Видео опубликовано в Twitter дипломатки в пятницу, 30 декабря, сообщает Новое время.

Посол записала обращение возле «елки несокрушимости» на Софийской площади в Киеве. Она сказала, что, несмотря на жестокость и зверства Кремля и попытки страны-агрессора лишить Украину тепла и комфорта, «мужество и настойчивость украинцев разгорелись еще больше».

"Дух Украины продолжает вдохновлять мир в нашем общем стремлении к лучшему будущему. Вы не раз демонстрировали, что жестокость Кремля вас не остановит… Американский народ видит, как вы готовы пожертвовать всем в борьбе за свою свободу и свою страну" , — отметила Бринк.

Посол пожелала Украине мирного и победного 2023 года.

29 декабря президент США Джо Байден подписал законопроект о госфинансировании на 2023 финансовый год на сумму 1,7 трлн долларов, который включает помощь Украине и союзникам по НАТО на 45 млрд долларов.

21 декабря США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot. В этот день президент Владимир Зеленский встретился с американским коллегой в Вашингтоне и выступил с речью перед Конгрессом США.