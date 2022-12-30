FT: Мировые акции зафиксируют худший год после мирового финансового кризиса

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Мировые акции закрывают худший год со времен финансового кризиса 2008 года, сообщает Новое время.

В пятницу, 30 декабря, мировые акции должны закрыть худший год со времен финансового кризиса 2008 года, пишет Financial Times.

Это происходит на фоне борьбы центробанков за сдерживание инфляции, а также вследствие полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В уходящем году индекс MSCI All-World акций развитых и развивающихся рынков потерял почти пятую часть своей стоимости. Биржи от Уолл-стрит до Шанхая и Франкфурта понесли существенные потери.

Рынки облигаций также пережили активную продажу. Так, доходность 10-летних государственных облигаций США выросла более чем в два раза — с примерно 1,5% в конце прошлого года до 3,8%.

Дополнительное давление на многие рынки оказывал рост доллара на 9% по отношению к полудюжине основных валют. Особенно сильно пострадали развивающиеся страны, поскольку они часто берут кредиты в долларах, а цены на многие ключевые импортные товары, такие как сырая нефть, оцениваются в валюте США.

Безрадостный год для финансовых рынков наступил, когда центробанки во главе с Федрезервом США увеличили стоимость заимствований в попытке контролировать инфляцию.

В частности, производитель электрокаров Tesla лишился в этом году почти двух третей своей стоимости, а производитель чипов Nvidia — 50%.

Акции американских технологических титанов Apple и Microsoft упали почти на 30%, Alphabet — почти 40%, Meta — 64%.

Фондовый индикатор S&P 500 упал на 19%, а технологический — Nasdaq Composite — на 33%.

В Morgan Stanley заявляли, что Tesla настолько зависит от продаж в КНР, что к ее акциям можно относиться, как к китайским.