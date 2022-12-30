СМИ: В Беларусь за 13 часов прибыло шесть российских транспортных Ил-76

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В Беларусь за последние 13 часов прилетели шесть военно-транспортных самолетов страны-агрессора РФ, сообщает Новое время.

Об этом сообщает проект Беларускі Гаюн в Telegram в пятницу, 30 декабря.

По данным проекта, Ил-76МД ВКС РФ начали прибывать на аэродром в беларусских Мачулищах с четырех утра пятницы. Что именно привозят самолеты, неизвестно — Беларускі Гаюн предполагает, что это может быть как доставка техники, так и ротация или подвоз мобилизованных россиян.

"Если мы говорим о привозе в страну солдат ВС РФ, то речь может идти о максимум 1 470 солдатах, так как максимальная вместимость каждого из Ил-76МД — 245 человек" , — отмечает проект.

Ранее посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что, по его мнению, Беларусь готовится к войне против Украины, хотя диктатор Александр Лукашенко будет сопротивляться такой эскалации до последнего.

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси к наступлению нет.

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 27 декабря заявил, что на территории Беларуси не формируется наступательная группировка, а Украина контролирует ситуацию.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что в феврале 2023 года Россия может пойти в новое большое наступление. В частности, эти действия могут начаться с территории Беларуси по направлению к Киеву.