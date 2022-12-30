Шмыгаль анонсировал индексацию пенсий в 2023 году

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году Кабмин проведет индексацию пенсий, несмотря на войну, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит последнее в этом году заседание правительства .

Как отметил на заседании премьер, несмотря на полномасштабную войну с Россией, почти 11 млн украинских пенсионеров вовремя получают свои выплаты.

"Более того, в этом году мы проиндексировали пенсии, увеличив их на 16%. Проведем индексацию пенсий и в 2023 году" , - сказал Шмыгаль.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко отмечал, что индексация пенсий может произойти в марте 2023 года.

Ранее сообщалось, что в 2023 году на индексацию пенсий выделят почти 40 млрд гривен.