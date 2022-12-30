Шмыгаль анонсировал индексацию пенсий в 2023 году
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году Кабмин проведет индексацию пенсий, несмотря на войну, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит последнее в этом году заседание правительства .
Как отметил на заседании премьер, несмотря на полномасштабную войну с Россией, почти 11 млн украинских пенсионеров вовремя получают свои выплаты.
"Более того, в этом году мы проиндексировали пенсии, увеличив их на 16%. Проведем индексацию пенсий и в 2023 году", - сказал Шмыгаль.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко отмечал, что индексация пенсий может произойти в марте 2023 года.
Ранее сообщалось, что в 2023 году на индексацию пенсий выделят почти 40 млрд гривен.