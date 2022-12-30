Буданов рассказал, сколько ракет осталось у России

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По данным украинской разведки, у России осталось от 13% до 27% оперативно-тактических ракет морского, авиационного и наземного базирования собственного производства, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью ВВС.

"По основным типам у них осталось оперативно-тактических ракет морского, авиационного и наземного базирования от 13 до 27%. То есть по всем основным типам они упали ниже 30%, что является неприкосновенным запасом" , — сказал он.

Он напомнил, что за один массированный обстрел критической инфраструктуры Украины россияне используют от 70 до 75 ракет типа Х-101, Х-505 и Калибр. Буданов отметил, что сейчас российская промышленность пытается выйти на производство 20 ракет Калибр в месяц.

"Сосчитайте сами, сколько вся промышленность должна работать, чтобы обеспечить один единственный залп. Ситуация с производством Х-101 ракет примерно похожая, даже хуже, чем с производством Калибров. С Искандерами у них вообще катастрофа" , — отметил Буданов.

Утром в четверг, 29 декабря, российские оккупанты массированно обстреляли Украину — воздушная тревога продолжалась несколько часов. В результате атаки зафиксировано разрушение в ряде украинских населенных пунктов, в частности, на энергообъектах. Украинские военные смогли сбить 54 из 69 российских ракет.