Си Цзиньпин заявил Путину: Путь к мирным переговорам с Украиной не будет легким

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Глава КНР Си Цзиньпин во время разговора с российским диктатором Владимиром Путиным в пятницу, 30 декабря, заявил, что путь к «мирным переговорам» с Украиной «не будет легким», сообщает Новое время.

Об этом сообщает китайское государственное центральное телевидение (CCTV).

В сообщении развязанную РФ полномасштабную войну против Украины называют «украинским кризисом». Как утверждает Си Цзиньпин, «Китай заметил, что Россия никогда не отказывалась от решения конфликта путем дипломатических переговоров, и ценит это». Он также сказал, что Пекин продолжит придерживаться якобы «объективной и справедливой позиции» и «играть конструктивную роль в мирном урегулировании».

"Путь к мирным переговорам не будет легким, но до тех пор, пока усилия не прекратятся, перспектива мира всегда будет существовать" , — цитируют китайские госСМИ Си Цзиньпина.

Украина не раз подчеркивала, что заявления российского режима о якобы «готовности к переговорам» — ложь. Глава МИД Дмитрий Кулеба в начале декабря отметил, что российские оккупанты готовятся к новым наступлениям, а не к переговорам. Страна-агрессор продолжает массированные ракетные атаки и обстрелы, убивая мирных жителей, и утверждает, что Украина должна отказаться от своих территорий.

Во время видеопереговоров с Путиным 30 декабря глава КНР заявил, что Китай готов быть глобальным партнером страны-агрессора.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с Россией. По данным источников, Китай хочет увеличить импорт российской нефти, расширить энергетическое сотрудничество и увеличить инвестиции в инфраструктуру РФ.

Позже министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил, что Пекин будет углублять «стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество» с российским режимом.