Зеленский: Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе
Президент Владимир Зеленский считает, что украинская ПВО может стать самой мощной в Европе и это будет гарантией безопасности для Украины и Европы, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит видеообращение Зеленского.
"В этом году мы не только сохранили нашу противовоздушную оборону - мы ее сделали сильнее, чем когда-либо. Но в новом году украинская ПВО станет еще сильнее, еще результативнее.
Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе, и это будет гарантией безопасности не только для нашего государства, но и для всего континента".
Президент рассказал, что 30 декабря провел очередное заседание Ставки - уже 45-е за год.
На заседании обсудили ситуацию на юге, на границе, поставки оружия, дальнейшее усиление ПВО.
"Ключевое - Донетчина, Луганщина - наш Донбасс, где идут самые жесткие бои. Бахмут, Соледар, Кременная... В целом держим позиции.
Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся. И я благодарю всех наших бойцов, которые это обеспечивают. Вы настоящие герои".