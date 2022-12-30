Резников: Россия сможет восстановить армию после потерь минимум через пять лет

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников убежден, что армия страны-агрессора РФ сможет восстановиться после потерь в войне минимум через пять лет, сообщает Новое время.

"Разведка НАТО признает, что потери россиян в танках, артиллерии, БМП, БТР, живой силе, они очень значительны. Регулярные войска Российской Федерации могут восстановиться минимум пять, а то и десять лет. Ракетный потенциал — так же. Потому что это война ресурсов" , — сказал Резников.



Министр добавил, что страны Запада заинтересованы в победе Украины на поле боя и у них есть необходимость снизить потенциал России как агрессора и главной угрозы.

"Сегодня Украина выполняет функцию главной страны НАТО, которая уничтожает российскую армию. И о том, что когда-то она была второй армией мира, уже не говорят" , — сказал Резников.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 105 250 своих военных, а за минувшие сутки — 690. Наибольшие потери войска РФ понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Также оккупанты лишились почти 19,5 тысяч единиц техники.