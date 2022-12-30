Залужный поздравил с Новым годом защитников Украины и всех, кто им помогает

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил защитников Украины, их родных, всех украинцев и их союзников с Новым годом и Рождеством, сообщает Новое время.

В обращении, опубликованном на его странице в Facebook, главнокомандующий ВСУ пожелал, чтобы победа стала началом расцвета Украины и концом для страны-агрессора.

НВ публикует полный текст поздравления.

"Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне.

На наших плечах и плечах наших родных — тяжелые испытания, боль и страдания. У этого Рождества вкус слез и цвет крови. Однако нам хватит сил одолеть врага.

В борьбе рождается Нация.

Пусть вас, родные, хранит Господь! Пусть наша Победа станет началом расцвета Украины и концом для россии!

Всех, кто в строю, кто сейчас удерживает наши позиции. Родных и близких наших защитников и защитниц. Всех, кто молится, верит, помогает Вооруженным Силам. Всех, кто вместе с нами противостоит мировому злу, — с Новым годом и Рождеством Христовым!"