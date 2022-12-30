МВД: В Польше открылся еще один центр оформления документов для украинцев

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

В польском городе Гданьске открылся еще один центр оформления документов для украинцев, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает портал Министерства внутренних дел Украины.

По сообщению Государственной миграционной службы Украины, стационарный центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" расположен по адресу: Gdansk, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309. График работы центра: пн - сб с 9:00 до 18:00.

Украинцы, которые сейчас находятся в Польше, могут обратиться сюда за такими услугами:

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

оформление загранпаспорта;

оформление ID-карты;

обмен водительского удостоверения;

страхование.

При этом Миграционная служба акцентирует внимание, что прием заявлений на оформление паспортных документов возможен как по предварительной записи, так и в порядке "живой очереди".

Оплата производится непосредственно на месте - онлайн. Для этого необходимо иметь при себе только смартфон и реквизиты банковской карты.

МВД напомнило, что в Польше функционируют четыре обособленных подразделения ГП "Документ" - в Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве. К ним обратилось за получением необходимых документов уже более 100 тысяч украинцев.