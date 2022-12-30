Моравецкий заявил, что его страна продолжит помогать Украине и в 2023 году

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна продолжит помогать Украине и в 2023 году, сообщает Новое время.

"Конец года не является концом польской помощи для Украины. Мы все надеемся, что 2023 год будет годом победы и мира" , — написал Моравецкий в Twitter.

Таким образом Моравецкий прокомментировал пост премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с благодарностью для польского правительства и польского народа за передачу Украине очередной партии терминалов спутниковой связи Starlink.

Ранее спикер парламента Польши Пьотр Мюллер заявил, что Варшава не считает возможным возврат к довоенным отношениям с Россией.