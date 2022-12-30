Резников обратился к российским военнообязаным из-за планов Кремля
Россия в начале января 2023 года готовится ввести военное положение и намерена закрыть границы для мужчин, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит видеообращение Министра обороны Украины Алексея Резникова.
"Хочу обратиться к российским военнообязанным. В первую очередь это касается жителей крупных городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, чтобы сделать хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение", - отметил Резников.
По его словам, после введения военного положения в РФ начнут очередную волну мобилизации. Также границы для мужчин призывного возраста будут закрыты и в Беларуси.
Ранее мы писали, что Российская Федерация начала отправлять на фронт более подготовленных солдат. Однако для наступления у никчем не хватает достаточных умений.