Резников обратился к российским военнообязаным из-за планов Кремля

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Россия в начале января 2023 года готовится ввести военное положение и намерена закрыть границы для мужчин, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит видеообращение Министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Хочу обратиться к российским военнообязанным. В первую очередь это касается жителей крупных городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, чтобы сделать хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение" , - отметил Резников.

По его словам, после введения военного положения в РФ начнут очередную волну мобилизации. Также границы для мужчин призывного возраста будут закрыты и в Беларуси.

Ранее мы писали, что Российская Федерация начала отправлять на фронт более подготовленных солдат. Однако для наступления у никчем не хватает достаточных умений.