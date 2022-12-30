Шмыгаль: Украина до конца 2024 года должна отвечать критериям вступления в ЕС

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Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал стратегической задачей Украины соответствовать критериям вступления в Европейский Союз уже до конца 2024 года, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал на заседании правительства в пятницу, 30 декабря.

"За этот год в условиях войны мы получили пять так называемых безвизов с ЕС. То, что планировалось делать годами, мы сделали за 10 месяцев" , — сказал Шмыгаль.

Премьер напомнил, что речь идет о: "энергетическом безвизе", "транспортном безвизе", "экономическом безвизе", "таможенном безвизе" и "цифровом безвизе".

"Это лишь верхушка всей работы. Сотни нормативных актов уже принято, чтобы наше законодательство полностью соответствовало европейскому. Еще сотни готовятся к принятию в следующем году. Наша стратегическая задача — соответствовать критериям вступления уже до конца 2024 года" , — заявил премьер.

Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О медиа", одобрение которого Еврокомиссия определила одним из критериев для оценки движения Украины в ЕС.