Bloomberg: Маск стал первым человеком в мире, потерявшим более $200 млрд

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Изобретатель Илон Маск стал первым человеком в мире, который потерял более $200 млрд. Его состояние сократилось на фоне падения акций производителя электромобилей Tesla, сообщает Новое время.

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на свои расчеты.

На пике состояние Илона Маска достигало $340 млрд — этого показателя бизнесмен достиг 21 ноября 2021 года, отмечает Bloomberg. В последние недели декабря капитал господина Маска снизился до $137 млрд из-за падения акций Tesla.

За последнюю неделю Tesla подешевела на $85 млрд, рыночная капитализация компании упала до $390 млрд. Всего за год стоимость Tesla сократилась в три раза, в январе она оценивалась в $1,2 трлн.

В 2021 году Илон Маск стал вторым человеком в мире, чье состояние достигло $200 млрд. Впервые такого показателя достиг капитал миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса.