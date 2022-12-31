Шольц пообещал поддерживать Украину в 2023 году

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2023 году его страна продолжит поддерживать Украину, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит новогоднее обращение Шольца, которое цитирует немецкий телеканал Tagesschau.

"Ни один обзор года не обходится без кадров 24 февраля, когда на рассвете первые российские ракеты попали в Киев, Харьков, Одессу и другие украинские города.

Путин ведет империалистическую захватническую войну прямо посреди Европы. Однако он не захватил Украину за несколько дней, как планировал. Украинцы мужественно защищают свою страну, в том числе благодаря нашей помощи".

Шольц заверил, что и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

Канцлер также отметил, что НАТО и ЕС не разделены, как во время многих предыдущих кризисов, а "более едины, чем они были в течение длительного времени".

Недавно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок возразила возможность ведения "нормальных отношений" с Россией, которая осуществила полномасштабное вторжение в Украину.