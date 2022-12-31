СМИ: КНДР в очередной раз запустила ракеты в акваторию Восточного моря

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КНДР 31 декабря снова произвела запуск баллистических ракет в сторону акватории Восточного моря. Кроме того, 26 декабря беспилотники КНДР пересекли границу Южной Кореи, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Yonhap News Agency.

В сообщении указывается, что Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи обнародовал данные о запуске баллистической ракеты властями Северной Кореи неизвестного типа.

Позже береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила еще одну баллистическую ракету.

КНДР произвела около 40 пусков ракет с начала года. Около половины из них пришлось на период с конца сентября. Одна из баллистических ракет средней дальности пролетела над Японией, еще одна упала в 200 км от острова Осима возле Хокайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Северная Корея будет названа «врагом» в стратегии национальной безопасности Южной Кореи, обнародование которой ожидается в январе. Усиление риторики происходит на фоне демонстрации потенциалов сторон в Тихом океане.