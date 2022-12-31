Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

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С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 105 960 своих солдат — из них 710 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также вчера украинские защитники уничтожили один вражеский вертолет, сообщает Новое время.

Такие данные на утро воскресенья, 31 декабря, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 311-й день полномасштабной войны с 24.02 по 31.12 ориентировочно составили:

личного состава — около 105 960 (+710) человек ликвидировано

танков — 3029 (+3) ед.

боевых бронированных машин — 6075 (+16) ед.

артиллерийских систем — 2016 (+6) ед.

РСЗО — 423 (+0) ед.

средств ПВО — 213 (+1) ед.

самолетов — 283 (+0) ед.

вертолетов — 269 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1746 (+6)

крылатых ракет — 711 (+0)

кораблей /катеров — 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 4707 (+24) ед.

специальной техники — 180 (+0)

Данные уточняются.