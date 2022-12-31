Британская разведка: Россия может ударить по Украине во время праздников

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Разведывательное сообщество Великобритании не исключает, что Россия готовит очередной ракетный удар по территории Украины в ближайшие дни, чтобы попытаться подорвать моральный дух украинского населения в праздничный период, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в ее субботнем обзоре.

Британская разведка напоминает, что 29 декабря российские войска совершили очередную волну дальних ударов по территории Украины, прежде всего по объектам энергосистемы.

"Начиная с октября, Россия в целом придерживается тенденции осуществления интенсивной волны ударов каждые семь-десять дней. Россия почти наверняка придерживается этого подхода, пытаясь перегрузить украинскую противовоздушную оборону" , - отмечают там.

В то же время разведывательное сообщество Британии считает реальной возможность того, что РФ "нарушит эту схему" и нанесет очередной удар в ближайшие дни, "пытаясь подорвать моральный дух украинского населения в период новогодних праздников".

В начале декабря директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что целью ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины, которые начались с октября, частично был подрыв воли украинцев к сопротивлению, но никаких доказательств того, что эта стратегия сработала, нет.

Ранее разведка Британии утверждала, что стратегия РФ по уничтожению критической инфраструктуры Украины имеет не такую высокую эффективность, как можно было ожидать, например, в начале войны.