Перечисление и дополнительные выплаты: кому увеличат пенсии в 2023 году
В 2023 году основным приоритетом является финансирование армии, безопасности, обороны, поэтому средства для повышения пенсий в бюджете на следующий год не заложены. Однако несколько изменений, которые повлияют на размер этих выплат, все же произойдут, сообщает Новое время.
Среди них:
- Индексация пенсий, которая должна пройти в марте 2023 года. Ожидается повышение выплат на 5,4%;
- автоматический перерасчет пенсий гражданам пенсионного возраста, которые продолжают работать с 1 апреля 2023;
- лица, получающие пенсию меньше, чем минимальная, а также для пенсионеров с большим стажем получат дополнительные выплаты. За каждый сверхурочный год стажа (женщины — 30 лет, мужчины — 35) доплата будет составлять 20,93 грн.
Будет ли повышение пенсии чернобыльцам в 2023 году? Так, в следующем году планируется перерасчет минимальных пенсий чернобыльцам. Они будут зависеть от уровня средней зарплаты в Украине (ожидается в 2023 году на уровне 18 261 грн). При наличии 1-й группы инвалидности общий размер пенсии будет составлять 100% среднего заработка. Для лиц с 2-й группой инвалидности — не ниже 80%, а с 3-й — не менее 60%.
Также изменится размер пенсий, в зависимости от категорий получающих их лиц.
Пенсия по инвалидности будет зависеть от группы инвалидности:
- лица с 1-й группой и страховым стажем от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста определения инвалидности, будут иметь 100% размера пенсии по возрасту;
- лица со 2-й группой инвалидности и страховым стажем от 1 до 14 лет — 90% пенсии по возрасту;
- лица с 3-й группой инвалидности и страховым стажем от 1 до 14 лет — 50% пенсии по возрасту.
Размеры пенсий из-за потери кормильца будут такими:
- на одного нетрудоспособного члена семьи — 50% пенсии по возрасту;
- на двоих и более нетрудоспособных членов семьи — 100% пенсии по возрасту.
Размер пенсии из-за потери кормильца-военного зависит от причин его смерти:
- при исполнении обязанностей военной службы — 70% денежного довольствия погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи — отца, жены ( мужа) или другого нетрудоспособного члена семьи, если право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи; или 50% денежного довольствия погибшего на каждого нетрудоспособного члена семьи, если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных члена семьи ( кроме родителей, жены или мужа);
- если кормильец погиб из-за несчастного случая и это не связано с военной службой, то пенсия будет 30% его денежного довольствия.