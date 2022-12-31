Перечисление и дополнительные выплаты: кому увеличат пенсии в 2023 году

В 2023 году основным приоритетом является финансирование армии, безопасности, обороны, поэтому средства для повышения пенсий в бюджете на следующий год не заложены. Однако несколько изменений, которые повлияют на размер этих выплат, все же произойдут, сообщает Новое время.

Среди них:

Индексация пенсий , которая должна пройти в марте 2023 года. Ожидается повышение выплат на 5,4%;

, которая должна пройти в марте 2023 года. Ожидается повышение выплат на 5,4%; автоматический перерасчет пенсий гражданам пенсионного возраста, которые продолжают работать с 1 апреля 2023;

пенсий гражданам пенсионного возраста, которые продолжают работать с 1 апреля 2023; лица, получающие пенсию меньше, чем минимальная, а также для пенсионеров с большим стажем получат дополнительные выплаты. За каждый сверхурочный год стажа (женщины — 30 лет, мужчины — 35) доплата будет составлять 20,93 грн.

Будет ли повышение пенсии чернобыльцам в 2023 году?﻿ Так, в следующем году планируется перерасчет минимальных пенсий чернобыльцам. Они будут зависеть от уровня средней зарплаты в Украине (ожидается в 2023 году на уровне 18 261 грн). При наличии 1-й группы инвалидности общий размер пенсии будет составлять 100% среднего заработка. Для лиц с 2-й группой инвалидности — не ниже 80%, а с 3-й — не менее 60%.

Также изменится размер пенсий, в зависимости от категорий получающих их лиц.

Пенсия по инвалидности будет зависеть от группы инвалидности:

лица с 1-й группой и страховым стажем от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста определения инвалидности, будут иметь 100% размера пенсии по возрасту;

лица со 2-й группой инвалидности и страховым стажем от 1 до 14 лет — 90% пенсии по возрасту;

лица с 3-й группой инвалидности и страховым стажем от 1 до 14 лет — 50% пенсии по возрасту.

Размеры пенсий из-за потери кормильца будут такими:

на одного нетрудоспособного члена семьи — 50% пенсии по возрасту;

на двоих и более нетрудоспособных членов семьи — 100% пенсии по возрасту.

Размер пенсии из-за потери кормильца-военного зависит от причин его смерти: