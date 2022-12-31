ДТЭК: В Киеве сегодня будут действовать плановые отключения электричества

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В Киеве в субботу, 31 декабря, отключения электричества будут происходить согласно графикам, сообщает Новое время.

"В Киеве применяются графики стабилизационных отключений электроэнергии" , - сообщили утром в субботу в ДТЭК.

Ознакомиться с графиком отключений можно здесь﻿.

Накануне СЭО энергетической компании YASNO Сергей Коваленко заявил, что Киев вернулся к графикам отключений. В то же время, стабильность системы остается хрупкой и зависит от объемов потребления.