Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!
Детальнее

ДТЭК: В Киеве сегодня будут действовать плановые отключения электричества

ДТЭК: В Киеве сегодня будут действовать плановые отключения электричества
Фото: dtek.cоm

В Киеве в субботу, 31 декабря, отключения электричества будут происходить согласно графикам, сообщает Новое время.

"В Киеве применяются графики стабилизационных отключений электроэнергии", - сообщили утром в субботу в ДТЭК.

Ознакомиться с графиком отключений можно здесь﻿.

Накануне СЭО энергетической компании YASNO Сергей Коваленко заявил, что Киев вернулся к графикам отключений. В то же время, стабильность системы остается хрупкой и зависит от объемов потребления.

Новости

Популярные темы форума

analytics