Гайдай: Освобождение Кременной ослабит позиции россиян под Бахмутом

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Глава Луганской области Сергей Гайдай объяснил, что освобождение Кременной откроет для ВСУ два направления и позволит ударить по россиянам, которые атакуют Бахмут, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Гайдай в телемарафоне.

"Здесь преувеличить важность нельзя, потому что два направления открываются (из Кременной - ред.).

Одно - это на Старобельск, и это будет деоккупированный логистический центр Луганщины. И потом уже очень трудно врагу будет перемещать какие-то резервы или технику, или личный состав, потому что из Старобельска огневым контролем можно держать все дороги.

Ну и второе направление - это Рубежное - Северодонецк. Это поможет разбить эту группировку, которая постоянно штурмует Бахмут".

Напомним:

Украинские защитники за прошедшую неделю продвинулись в направлении города Кременная в Луганской области.