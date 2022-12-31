Шмыгаль: Мир запомнит 2022-й как год несокрушимых и храбрых украинцев

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем новогоднем поздравлении заявил, что убежден в том, что мир запомнит 2022 год как год несокрушимых украинцев и героев ВСУ, сообщает Новое время.

Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

"Год героев Вооруженных сил Украины! И мы сделаем все, чтобы 2023 запомнили как год Победы независимой, свободной, несокрушимой Украины" , — написал глава правительства.

По его словам, на пороге нового года каждый с большой надеждой заглядывает в это близкое будущее.

"С верой в победу света над тьмой! С верой, что скоро вся большая семья украинцев будет вместе, будет дома, будет в безопасности. Что наши дети будут смеяться полной грудью и не будут бояться громких звуков, а небо будет мирным, тихим, целым" , — прокомментировал Шмыгаль.

Премьер-министр пожелал украинцам в новом году сил делать хорошие дела во имя Украины.