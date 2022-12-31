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ОВА: Российские войска за сутки убили трех жителей Донецкой области

ОВА: Российские войска за сутки убили трех жителей Донецкой области
Фото: Курс Украины

Российские войска на протяжении пятницы, 30 декабря, убили в Донецкой области трех гражданских. Еще трое жителей области получили ранения в результате российских обстрелов, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 30 декабря стало известно о трех гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: двоих в Бахмуте и одного в Диброве", - написал он в телеграм.

По словам Кириленко, еще три человека получили ранения.

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