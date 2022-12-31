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Зеленский поблагодарил Шольца за помощь и поддержку в борьбе с агрессором

Зеленский поблагодарил Шольца за помощь и поддержку в борьбе с агрессором
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за помощь и поддержку Украины в борьбе с агрессором, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение президента в Twitter.

Зеленский отметил немецкую политику "цайтенвенде" (т.е. "переломный момент", "смена эпохи"), в рамках которой поддержка Украины значительно увеличилась.

"Оружие, прибежище для более миллиона украинцев, украиноцентрическое председательство в G7, финансовая и техническая помощь, статус кандидата на вступление в ЕС. Спасибо вам за "цайтенвенде", господин канцлер! В 2023 году мы должны завершить ее нашей общей победой", - отметил президент.

Напомним, по данным СМИ, Германия экспортировала рекордные объемы оружия за год на сумму около 8,35 млрд евро, более четверти из которого предназначено для Украины.

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