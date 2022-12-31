ОВА: Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Черниговщине

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В ночь на субботу, 31 декабря, российские войска нанесли ракетный удар по Черниговщине — враг целил по одному из военных городков в области, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По предварительной информации, это была баллистическая ракета Искандер, траекторию которой практически невозможно проследить имеющимися средствами ПВО.

Отмечается, что погибших нет.

Глава ОВА добавил, что за последние дни интенсивность обстрелов возросла. Враг бьет из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Чаус сообщил, что вчера, 30 декабря, в Семеновке от вражеского снаряда погибла женщина.

Он призвал в ближайшие дни быть максимально бдительными.